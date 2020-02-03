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Trabzonspor, Obi Mikel'e yönelik ırkçı saldırılar için suç duyurusunda bulundu

Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'e Fenerbahçe maçı sonrası yapılan ırkçı saldırıları kınadığını belirterek, suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

03.02.2020 20:18 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:57

Kulübü, Nijeryalı oyuncusu John Obi Mikel'e ırkçı saldırıda bulunan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Bordo- mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile arasında oynanan karşılaşma sonrası tecrübeli orta saha oyuncusu John Obi Mikel'e yönelik gerçekleşen ırkçı saldırıların kınandığı belirtildi.

"Seninleyiz Obi" etiket kullanılan paylaşımda, "Irkçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel'e Fenerbahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor, Obi Mikel'e yönelik ırkçı saldırılar için suç duyurusunda bulundu

John Obi Mikel, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (13)
HARBİDEN:Siz kendinizi kim ve ne zannediyorsunuz adam gibi adamlar olsaydı bu zamana kadar Tff mhk da veya bu ülkede çoktan ikinci ligde olmalıydınız sayısız cezalar almalıydınız bugünlere gelmemeliydiniz siz yatın kalkın dua edin birdaha yatın kalkın dua edin aciz zavallı fb liler
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KUZEYİN UŞAĞI:ATATÜRK, ben sporcunun çevik ve ahlaklısını severim demiştir. bir insana ırkından, renginden dolayı hakaret, küfür edemezseniz sonuçta o da bir insandır. YARADILANI SEVERİZ YARADANDAN ÖTÜRÜ. . . bilincinde olmalıyız saygı duymalıyız. vesselam. . . . net. . . . . . . . . .
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BUNAK:Hamsi kafalılar böyledir. İrkçıdır
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HAKİKATEN BUNAKSINNNNNNNNN:SANA BUNDAN SONRA HAMSİ ÇAY FINDIK YASAK, BOĞAZINDAN GEÇERSE ZEHİR ZIKKIM OLSUN, ,
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KENAN:Bunu ispatlamayan alçaktır yok öyle biz söyledik olmaz şaşırdınız nasıl çamur atarım diye otobüs kurşunlandı nerde sıkan kim koruyor her maç çirkeflik ŞAMPİYON FENERBAHÇE
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İNSAN OLMAK:Az insan olsanız küfür nedir yazıktır adamın ailesini karısına çoluğuna çocuğuna ayıptır günahtır vallahi insan nefret ediyor sizin gibilerden
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NUSRET BİLGİÇ:TRABZONSPOR, GALİBİYETİ HAK ETTİ Mİ PEKİ, KİMSE BUNLARI KONUŞMUYOR. FENERBAHÇE KAFİLESİ, KAÇ SENE ÖNCE KOMPİLE ÖLÜMDEN DÖNDÜLER, MEDYADA BU KONU İLE İLGİLİ KİMSEDEN SES ÇIKMIYOR, RESMEN TRABZONSPOR KOLLANIYOR, FUTBOLUMUZ HER GEÇEN GÜN KÖTÜLEŞİYOR. ZATEN AVRUPA''DA YOKUZ, YAZIKTIR, GÜNAHTIR, BU HALE GETİRİLMEMELİYDİ
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AWQA:haketti veya etmedi kimseye ten rengine göre davranmaya hakkı yok hiçbir insanın.
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MEMLEKETİM:Kim Irkcilik yapmis? Kimin hakkinda suc duyurusunda bulunulmus? Aydinlatin biraz.
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AFAWAAS:sosyal medyadan mesaj atmıslar twitter da var mesajlar avukat paylaşmış
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