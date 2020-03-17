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Trabzonspor, Obi Mikel ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Kulübü, orta saha oyuncusu John Obi Mikel ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

17.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:30
Trabzonspor, Obi Mikel ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Kulübü, orta saha oyuncusu John Obi Mikel ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki 30.06.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Karşılıklı fesih anlaşması ile futbolcu, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçmiştir" ifadelerine yer verildi.Trabzonspor forması ile lig kupa ve Avrupa'da 27 maça çıkan Mikel, koronavirüs salgını nedeniyle kendisini rahat hissetmediğini, bu durumda futbol oynamak istemediğini açıklamıştı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Kamuyu Aydınlatma Platformu, John Obi Mikel, Trabzonspor, Futbol, Spor

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