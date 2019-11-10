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Trabzonspor, Oğuzhan Özyakup'u transfer etmek istiyor!

Yusuf Yazıcı'nın yerini doldurmak isteyen Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi Oğuzhan Özyakup'un transferi konusunda ikna etti.

10.11.2019 14:15 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:32

'da yönetim, devre arası transfer dönemi için büyük mesai harcıyor. Akşam'ın haberine göre Ocak ayında özellikle Yusuf Yazıcı'nın yerini doldurmak isteyen bordo-mavililerde gündeme iki isim geldi.

İLK ADAY YUNUS MALLI

Trabzonspor'un bu bölge için ilk adayı Yunus Mallı. Wolfsburg'ta oynayan milli futbolcu, Bundesliga'da 10 hafta geride kalırken hiçbir maçta ilk 11'de sahaya çıkmadı. 27 yaşındaki futbolcuyu ikna eden bordo-mavililer, Alman ekibiyle ise görüşmelerini sürdürüyor.

SON KARAR ÜNAL KARAMAN'IN

'ta son yıllarda forma şansı bulmakta zorlanan ve oynadığı karşılaşmalarda da eleştiri oklarının hedefi olan Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlılar tarafından gözden çıkarıldı. Bu gelişmeler üzerine harekete geçen Trabzonspor, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi transfer konusunda ikna etti. Bordo-mavili yönetimin kısa süre içinde Oğuzhan Özyakup'la da görüşmesi bekleniyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, her iki futbolcuyla da anlaşıp transferde son kararı teknik direktör Ünal Karaman'a bırakacak.

Trabzonspor, Oğuzhan Özyakup'u transfer etmek istiyor!

Oğuzhan Özyakup, Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (2)
SPARTAKÜS:çok şükür dualrım kabul oldu alın abi üstünede beşiktaş para versin bence . . . . halısahada bile oynatmam :))
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KEMAL AYDIN:Hani 2-3 yıl önce 12 Milyon Euro felan diyolardı, noldu?
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