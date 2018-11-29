Trabzonspor, Olağan Genel Kurul'a Tek Liste ile Gidiyor

Trabzon
'da 1-2 Aralık
2018 tarihlerinde yapılacak olan Trabzonspor
Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu
tek liste ile seçime gidecek.
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu'na bugün listesinde yer alacak olan isimlerle gelen Ağaoğlu, Divan Başkanı Ali Sürmen
'e listesini teslim etti. Son başvuru süresi olan bugün saat 10.00'a kadar mevcut başkan Ağaoğlu'ndan başka kimse bir liste başvurusunda bulunmazken, Ağaoğlu'nun Divan Başkanlığı'na verdiği listede Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu
'nun yer almaması dikkat çekti. - TRABZON
Ahmet Ağaoğlu,Aralık,Trabzon,Trabzonspor
29 Kasım 2018 Perşembe 10:39