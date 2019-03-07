Trabzonspor, Olcay Şahan ile Anlaşmasını Revize Etti

Trabzonspor, Olcay Şahan'ın sözleşmesinde düzenlemeye gitti. Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderdiği bildirimde, bordo-mavili kulüp ile Olcay Şahan arasında 31 Mayıs 2020 tarihinde bitecek olan sözleşmenin, bir sezon kısaltılarak 31 Mayıs 2019 olarak düzenlendiği belirtildi.

"OLCAY 1 MİLYON 340 BİN EURO İNDİRİME GİTMİŞTİR"

Bildirimde, futbolcu ile yapılan yeni sözleşmeye ilişkin, şu bilgilere yer verildi: "Olcay Şahan'a, ortadan kaldırılan 2019-2020 sezonundaki 2 milyon euro garanti ücret ve maç başı alacaklarına karşılık, yaklaşık 1 milyon 250 bin euro indirim yapılarak 4 milyon 575 bin lira ödenmesine, eski dönemlerden kalan 250 bin euro da dahil olmak üzere 2018-2019 futbol sezonunda doğmuş ve doğacak tüm alacaklarına karşılık 90 bin euro indirim yapılarak 10 milyon 882 bin lira ödenmesine, böylelikle 1 milyon 340 bin euro indirim sonrası Olcay Şahan'a toplamda 15 milyon 457 bin liranın 31 Mayıs 2019, 10 Nisan 2020 ve 20 Nisan 2021 tarihlerinde üç taksit halinde ödenmesine karar verilmiş, bu doğrultuda gerekli olan akitler yapılmıştır."

Kaynak: AA