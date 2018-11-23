Trabzonspor Onazi'nin Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Yaptı

Trabzonspor
Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan
, bordo-mavililerin bugün yaptığı akşam antrenmanında sakatlanan Ogenyi Onazi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Onazi'nin antrenmanda girdiği ikili mücadele sonucu sakatlandığını belirten Bozdoğan, "Boyun ve göğüs bölgesinden darbe alan oyuncumuza sahada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra KTÜ Farabi Hastanesi acil servisine gönderildi. Burada yapılan tetkikler ve çekilen tomografi sonrası herhangi bir kırık bulgusuna rastlanmadı. Ancak oyuncumuzun devam eden ağrılarından dolayı bir süre daha gözlem altında tutulması uygun görüldü" dedi. - TRABZON
Bozdoğan,Trabzonspor