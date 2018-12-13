Trabzonspor Onur ve Burak'ı Aramıyor

13 Aralık 2018 Perşembe 11:56



13 Aralık 2018 Perşembe 11:56

Trabzonspor, kadro dışı bırakılan oyuncuları kaleci Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz'ı aramıyor. Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında alınan ağır yenilginin ardından kadro dışı bırakılan kaleci Onur Recep Kıvrak ve golcü futbolcu Burak Yılmaz'ı bordo-mavililer aramıyor. Kadro dışı sonrası Teknik Direktör Ünal Karaman'ın takım içerisinde yaptığı değişiklikler ise sahaya ve sonuçlara olumlu yansıdı. Yaşanan değişimin ardından Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1, Kayserispor'u 2-0 ve Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karadeniz ekibinde Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı bırakılmasının ardından bordo-mavililer kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet etti. Genç kaleci oynadığı 3 maçta kalesinde 1 gol görürken, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın savunmada Hüseyin Türkmen hamlesi ise olumlu sonuç verdi ve oyuncu başarılı maçlara imza attı.BURAK YILMAZ'IN YOKLUĞUNDA EKUBAN Bordo-mavili takımda kadro dışı bırakılan diğer oyuncu Burak Yılmaz'ın yokluğunda ise gol sıkıntısı yaşamadı. Golcü futbolcu, bu sezon oynadığı 7 maçta 5 gol atarken, bordo-mavililer ise üst üste kazandığı 3 maçta 7 gol attı. Takımda yer alan oyuncular skora etkisi sürerken, bu bölgede ise son haftalarda Ekuban ismi ön plana çıkmaya başladı. Trabzonspor'un Ganalı futbolcu Caleb Ekuban, 3 golünü de yedek kulübesinden gelerek attı. Bordo-mavili takımda ilk 11'de sahaya hiç çıkamayan golcü futbolcu, 11 maçta görev yaptı ve 3 gol attı. Galatasaray, Kayserispor ve Atiker Konyaspor maçlarında birer gol atma başarası gösteren Ekuban, Karaman'ın hamle oyuncusu oldu.YÖNETİM DEVRE ARASINI BEKLİYOR Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz için Trabzonspor devre arasını bekliyor. Göreve yeni gelen yönetimin bu oyuncularla ilgili olarak bir önceki yönetimin vermiş olduğu kadro dışı kararıyla ilgili olarak herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyor. İki oyuncuyu af etmeyi düşünmeyen bordo-mavili yönetim, devre arasında gelecek olan tekliflere açık olurken, her türlü kolaylığı da sağlayacağı öğrenildi.(İHA)