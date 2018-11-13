Trabzonspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi

<p>Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk raporlarını açıkladı. Deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup olan Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürattan PFDK'ya sevk edildi.</p><p><b>Alınan sevk kararları şu şekilde:<br></b></p><p>'Trabzonspor A.Ş. Kulübü'nün 09.11.2018 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. </p>