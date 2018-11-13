13 Kasım 2018, 16:26
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Trabzonspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi

Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk raporlarını açıkladı. Deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup olan Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürattan PFDK'ya sevk edildi.

Alınan sevk kararları şu şekilde:

"Trabzonspor A.Ş. Kulübü'nün 09.11.2018 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13 Kasım 2018 Salı 16:26



YORUMLAR (4)
AZİZ: adanayıda yakacak buuu
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TUNÇ06: adamlar deplasmanda gene sevk ...tazminat nasıl ödenecek? bu paralar nereye gider?bilen varmı?
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TİRABZONLU: Cezadur daaaa
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RİZELU: Uyyy haçen bu nedir daa :)
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