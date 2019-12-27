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Trabzonspor, sahasında Kayserispor ile karşılaşacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek.

27.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:06 Trabzonspor, sahasında Kayserispor ile karşılaşacak
, Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında İstikbal Mobilya 'u konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Geçen hafta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek moral bulan bordo-mavililer, İstikbal Mobilya Kayserispor'u da yenerek devre arasına zirve yolunda daha iddialı girmek istiyor.
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor, İttifak Holding Konyaspor maçında hem cezalı duruma düşen hem de sakatlanan Yusuf Sarı da kadroda yer alamayacak.
Bordo-mavili takımın, İstikbal Mobilya Kayserispor maçına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Sturridge ve Sörloth 11'i ile başlaması bekleniyor.

İstikbal Mobilya, Trabzonspor, Kayserispor, Spor

Kaynak: AA

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