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Trabzonspor salonda çalıştı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde deplasmanda 5-0'ın rövanşında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına salonda başladı.

10.02.2020 14:29 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:29Trabzonspor salonda çalıştı
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde deplasmanda 5-0'ın rövanşında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan , bir günlük iznin ardından hazırlıklarına salonda başladı.

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Trabzonspor, maçın ardından Ankara'dan Samsun'a uçakla gelirken, yoğun kar yağışı nedeniyle buradan ise Trabzon'a kara yolu ile ulaşmıştı. Dünü izinli olarak geçiren bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumsporn maçı hazırlıklarına salonda yaptığı çalışmayla başladı. Çalışmaya tedavileri süren Abdulkadir Ömür ve Ahmet Canbaz katılmadı.

İki grup halinde çalışan Trabzonspor'da birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncularımız ise kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını yarın basın ve taraftara kapalı olarak gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. - TRABZON

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Trabzon, Spor

Kaynak: İHA

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