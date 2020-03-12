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Trabzonspor Şampiyonluğa İlerliyor

Ligte zirvede bulunan Trabzonspor, Yeni Malatyaspor deplasmanından 3 puanla dönerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Trabzonspor'un YeniMalatya deplasmanından özel görüntüleri Dugout farkıyla sizler için derledik.

12.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:01
Ligte zirvede bulunan Trabzonspor , Yeni Malatyaspor deplasmanından 3 puanla dönerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Trabzonspor'un YeniMalatya deplasmanından özel görüntüleri Dugout farkıyla sizler için derledik. Trabzonspor Şampiyonluğa İlerliyor

Kaynak: Dugout

Etiketler : Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor

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