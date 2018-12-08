Trabzonspor Seri Arıyor

Trabzonspor , galibiyet serisini daha da ileriye taşımak için harekete geçti.

Evkur Yeni Malatyaspor karşısında alınan 5-0'lık yenilginin ardından ayağa kalkan bordo-mavililer, Fenerbahçe 'yi 2-1 ile geçerken, Kayserispor deplasmanından da 2-0'lık zaferle ayrılmıştı. Karadeniz ekibi bugün Atiker Konyaspor 'u geçerek ilk kez üç maçlık galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.Atiker Konyaspor ile ligde 35. kez karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, bundan önceki 34 karşılaşmada 17 galibiyeti bulunurken, bu karşılaşmaların sekizi beraberlikle sonuçlanmıştı.

Bordo-mavili yönetici Ömer Sağıroğlu, "Zor bir karşılaşma oynayacak olduğumuzu biliyoruz ancak Trabzonspor, her maçtan galibiyetle ayrılacak güçtedir. Sahamızda ve taraftarımız önünde oynamanın avantajını iyi kullanıp Konyaspor'u mağlup ederek yakaladığımız çıkışı sürdürmek istiyoruz" ifadesini kullandı.