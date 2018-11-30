Trabzonspor Seri Peşinde

Trabzonspor
ile Kayserispor
, yarın Kayseri'de yapacakları maçla ligde 43. kez karşı karşıya gelecek.
Geride kalan 42 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-7 üstünlüğü bulunurken, 10 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Trabzonspor, rakip filelere 74 gol gönderirken kalesinde 42 gol gördü.
Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı 21 maçta ise 9 galibiyet, 6 mağlubiyet, 6 beraberlik yaşadı. Karadeniz
ekibi, Kayseri'de son 4 sezonda oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken gol yemedi.
İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyetleri Trabzonspor, 1994-1995 sezonunda 5-2, 2008-2009 sezonunda 4-1'lik sonuçla elde etti.
Taraflar arasındaki en gollü maç ise 1997-1998 sezonunda Kayseri'de bordo-mavili takımın 6-5 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma oldu.
MUHTEMEL 11
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu
yönetecek.
Geçen hafta Fenerbahçe
'yi sahasında 2-1 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine son veren bordo-mavililer, çıkışını Kayserispor karşısında da sürdürmek istiyor. Burak Yılmaz
ve Onur Recep Kıvrak
'ın kadro dışı bırakıldığı bordo-mavili takımda, cezalı Onazi ve sakatlığı bulunan Kucka yer alamayacak.
Karadeniz ekibinin karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Toure
, Hüseyin Türkmen
, Novak, Sosa, Yusuf Yazıcı
, Abdülkadir Ömür
, Nwakaeme, Olcay Şahan
ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.