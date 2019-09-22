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Trabzonspor, Sivasspor'a konuk oluyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

22.09.2019 11:00Trabzonspor, Sivasspor'a konuk oluyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Fenerbahçe ile 1-1, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise AEK'ye 2-0, Getafe'ye 1-0 mağlup olarak son 4 resmi maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alan bordo-mavililer, Sivasspor karşısında kazanarak moral bulmak istiyor.
Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes ve Ogenyi Onazi'nin sakatlıkları bulunuyor.
Ligde Gençlerbirliği maçında son 20 dakikada oyuna giren, Getafe karşısında ise ikinci 45 dakikada görev alan İngiliz golcü Daniel Sturridge'nin Sivasspor maçında ilk kez 11'de forma giymesi bekleniyor.
Bordo-mavililerin, Sivasspor karşısında Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Sörloth, Nwakaeme ve Sturridge 11'i ile mücadele etmesi bekleniyor.

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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