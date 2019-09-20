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Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Getafe'ye dün 1-0 yenilen Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

20.09.2019 20:32Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Getafe'ye dün 1-0 yenilen Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların iki grup halinde çalıştığı belirtildi. Birinci gruptaki futbolcuların toparlanma, diğer oyuncuların ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı.
Yarını izinli geçirecek bordo-mavili ekip, pazar günü yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Sivasspor, Getafe, Spor

Kaynak: AA

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