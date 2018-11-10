Trabzonspor Son İki Yılda Tarihi Skorlara İmza Attı

Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta maçında Yeni Malatyaspor
'a deplasmanda 5-0 mağlup olan Trabzonspor
, rakibi karşısında tarihi bir yenilgi alırken, Anadolu takımları karşısında son iki yılda aldığı hezimetler ise dikkat çekiyor.
Kuruluşunun ardından 1967-68 sezonunda ikinci ligde mücadele etmeye başlayan ve 1974-75 sezonundan itibaren aralıksız Süper Lig'de oynayan Karadeniz
temsilcisi, şampiyonluk kupaları kaldırdığı ligde 25 yılda bir aldığı tarihi hezimetleri son iki yılda Anadolu takımları karşısında alması Trabzonspor'un son yıllarda ekonomik ve sportif olarak yaşadığı sorunları bir kez daha gözler önüne serdi.
En farklı yenilgisini Antalyaspor
karşısında aldı
Trabzonspor, tarihinin en farklı yenilgisini 13 Mayıs 2016'da deplasmanda Antalyaspor'a karşı 7-0'lık mağlubiyetle almıştı. Bordo-mavililer, 1993-94 sezonunun 10. haftasında da deplasmanda Beşiktaş
'a 7-1 yenilmişti.
Son iki yıldı 5 maçta 5 ve üzeri gol yedi
Trabzonspor, tarihinde alışık olmadığı skorlarla son iki yılda karşı karşıya kaldı. Bordo-mavililer 2015-2016 sezonunda 13 Mayıs 2016'da Antalyaspor'a 7-0, 19 Mayıs
2016'da Kasımpaşa
'ya 6-0, 2017-18 sezonunda 15 Ekim
2017'da Akhisarspor'a 6-1, 5 Mayıs
2018'de Kasımpaşa'ya 5-2 ve son olarak Malatyaspor'a 5-0 mağlup oldu.
12 maçta 4 yenilgi
Trabzonspor, be sezon ise oynadığı 12 maçta 4 yenilgi elde etti. Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Ligde oynadığı maçlarda 4'er galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik elde ederek 16 puan topladı. Karadeniz ekibi son 4 maçta ise 9 puan kaybederek zirveden uzaklaştı. - TRABZON
Malatyaspor,Trabzonspor
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:11