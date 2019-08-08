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Trabzonspor, Sparta Prag'a konuk oluyor! Maçta ilk gol geldi

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele 1-0 Sparta Prag'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

08.08.2019 18:03 Trabzonspor, Sparta Prag'a konuk oluyor! Maçta ilk gol geldi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Sparta Prag ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Munuera Montero yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele 1-0 Sparta Prag'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

31' Obi Mikel sarı kart gördü.

16 GOL! Sparta Prag, Costa'nın golüyle 1-0 öne geçti.

8' Sparta Prag çok tehlikeli geldi. Travnik ceza sahası içinden şutunu çekti top direkten döndü.

1' Karşılaşma başladı. Haydi Trabzonspor!

İLK 11'LER

SPARTA PRAG: Nita, Hanousek, Costa, Stetina, Sacek, Travnik, Krejci, Kanga, Hasek, Plavsic, Tetteh

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Mikel, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban


Sparta Prag, Trabzonspor, Avrupa, Spor

YORUMLAR (20)
MEMLEKETİM: Ekenomi kirizi bahane gösterip, Devlet Türk takimlarini Avrupa arenasindan en az 5 yil men etmeli. Büyük takimlar diye diye Türk sporcusunu simarttiniz. Bunlar büyük kulüpler degil rezil kulüpler.
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ASLI: UUUYYYİİİ HAMSİLER GOL YEDU
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HOPADA SINANAY: Fenerliyim ve TRabzona büyük basarilar. . . . !!!!
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METİN: bol şanslar Sparta prag
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DÜNYA DÖNDÜKÇE ŞİKECİ KALACAKSIN: Başarılar TRABZONSPORUM
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ASLI: ŞANSINIZ BOL VURDUĞUNZ GOL OLSUN PRAG ASLANLARI PARÇALAYIN HAMSİLERİ.
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KENAN: CİNCONLU NE ALAKA FENERBAHÇELİ ÇIK ARADAN KUYRUK ACIN BÜYÜK GS HARİÇ TÜM TAKIMLARA BAŞARILAR
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MERT MERT: Sen de zil takıp oynarsın artık. Zaten onlar da senin tuttuğun takım gibi göhsünde türk bayrağı taşımıyor.
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CİMBOM: fenerli çık aradan bugün Trabzonsporluyuz
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2010-2011 ŞAMPİYONU FENERBAHÇE TESCİLLİ: Boşuna Avrupa ya gidip de bizi küçük düşürmeyin. Nasılsa eleneceksiniz. Umarım Sparta Prag tur atlar. Bu trabzonu görmeye bile tahamüllüm yok. Taraftarları da kendileri gibi çirkef. Bu maçı kaybederlerse 2010-2011 kupasını bize verin diye kesin yine CASA başvurur hamsi kafalılar.
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