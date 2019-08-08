Trabzonspor, Sparta Prag'a konuk oluyor! Maçta ilk gol geldi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Sparta Prag ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Munuera Montero yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele 1-0 Sparta Prag'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

31' Obi Mikel sarı kart gördü.

16 GOL! Sparta Prag, Costa'nın golüyle 1-0 öne geçti.

8' Sparta Prag çok tehlikeli geldi. Travnik ceza sahası içinden şutunu çekti top direkten döndü.

1' Karşılaşma başladı. Haydi Trabzonspor!

İLK 11'LER

SPARTA PRAG: Nita, Hanousek, Costa, Stetina, Sacek, Travnik, Krejci, Kanga, Hasek, Plavsic, Tetteh

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Mikel, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban