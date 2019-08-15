Haberler» Spor» Haber

Trabzonspor, Sparta Prag'ı konuk ediyor! Maçta ilk gol geldi

UEFA Avrupa Ligi 3. turunda Trabzonspor, Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile devam ediyor.

15.08.2019 19:33 Trabzonspor, Sparta Prag'ı konuk ediyor! Maçta ilk gol geldi

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2-2 biten ilk maçın ardından Trabzonspor ile Sparta Prag, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayan mücadele 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

24' Trabzonspor ikinci gole çok yaklaştı. Pereira'nın ortasında Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunu kaleci Nita çıkardı. Topu önünde bulan Abdülkadir, bir kez daha topu kaleye gönderdi, Nita yine gole izin vermedi.

13' Ceza sahası içinde kendisini yere bırakan Plavsic sarı kart gördü.

12' GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL! Trabzonspor, Sörloth'un attığı golle 1-0 öne geçti.

1' Karşılaşma başladı. Haydi Trabzonspor!

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Sörloth.

SPARTA PRAG: Nita, Sacek, Radakovic, Costa, Hanousek, Krejci, Kanga, Hasek, Plavsic, Tetteh, Hlozek


Sparta Prag, Trabzonspor, Avrupa, Spor

YORUMLAR (11)
CO HART: Ben Beşiktaşlıyım ancak Trabzonsporu cani gönülden her zaman destekledim ve cok seviyorum başarılar kuzeyin usaklaru
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ASLI: ÇAKMA OLDUĞU BELLİ GERÇEK MESSİ KAÇIRMAZDI ONU. ZATEN Bİ TANE DAHA ATARLARSA BENİM PARALAR RİSKE GİRER.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MEKER: Trabzonsporumun attığı gol takımımızın yenilmesini bekleyenlere girsin nazikçe
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
HOVARDA KIZ ASLI: BAL GİBİ PENALTIYDI AMA HAKEM SATILMIŞ.
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
KADIRGALI EŞREF DERLER BANA: Kimsin lan sen aslımısın nesin
Yayından Kaldır
0 1
MEKER: Haydi Trabzonspor seninleyiz
Yayından Kaldır
51 3
Cevap yaz
HOVARDA KIZ ASLI: GEREKSİZ MİLLİYETÇİLİĞE GEREK YOK PARAMIZI YAPALIM KEYFİNİ ÇIKARALIM. PRAG''A 500 TL YATIRDIM KAZANIRSAM BİZİM KIZLARI RAKI BALIK ZİYAFİTİNE GÖTÜRECEM OLEY OLEY OLEY HAYDİ HAYDİ GOL BASTIR PRAG BASTIR PRAG HAMSİ KAFALRA KOY.
Yayından Kaldır
2 15
Cevap yaz
KUZEYİN SESİİ: TRABZON SPORUMUZA başarılar. . beraberlikte yetiyor. .
Yayından Kaldır
4 3
Cevap yaz
ADAMOL: 3:3 yetiyor mu?
Yayından Kaldır
2 0
ASLI: 3-3 NASIL OLUR???????
Yayından Kaldır
0 0
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Spor Haberleri
21:01   Futbol: UEFA Avrupa Ligi
21:00   Balık tutmak için açıldığı körfezde domuzla karşılaştı
20:57   Galatasaray Falcao tezahüratıyla Denizli'de
20:55   Trabzonspor-Sparta Prag maçından notlar
20:52   UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 1 - Sparta Prag: 0 (Maç devam ediyor)
20:51   Yeni Malatyaspor - Partizan (FOTOĞRAFLAR)
20:40   Hatayspor'da Altınordu maçı hazırlıkları