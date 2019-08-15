Trabzonspor, Sparta Prag'ı konuk ediyor! Maçta ilk gol geldi

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2-2 biten ilk maçın ardından Trabzonspor ile Sparta Prag, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayan mücadele 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile devam ediyor.

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24' Trabzonspor ikinci gole çok yaklaştı. Pereira'nın ortasında Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunu kaleci Nita çıkardı. Topu önünde bulan Abdülkadir, bir kez daha topu kaleye gönderdi, Nita yine gole izin vermedi.

13' Ceza sahası içinde kendisini yere bırakan Plavsic sarı kart gördü.

12' GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL! Trabzonspor, Sörloth'un attığı golle 1-0 öne geçti.

1' Karşılaşma başladı. Haydi Trabzonspor!

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Sörloth.

SPARTA PRAG: Nita, Sacek, Radakovic, Costa, Hanousek, Krejci, Kanga, Hasek, Plavsic, Tetteh, Hlozek