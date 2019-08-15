UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 3. eleme turu rövanşında Sparta Prag'ı ağırlıyor. İlk maçta bordo mavililer, 2-0 yenik durumda olduğu maçı, son on dakikada 2-2'ye getirmiş ve bu akşamki rövanş için avantajı kapmıştı. Taraftarlar, Trabzonspor - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda merak ediyor ve araştırıyor. Maçın muhtemel ilk onbirleri ve detaylar haberimizde.

TRABZONSPOR - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Trabzonspor ile Sparta Prag karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda 20:30'da başlayacak olan maçı, Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet yönetecek. Maç beIN Sports kanalından ve beIN Connect uygulaması üzerinden naklen izlenebilecek.

TRABZONSPOR'UN AVRUPA'DAKİ 127. MAÇI

Trabzonspor, Sparta Prag ile bu akşam yapacağı maç ile Avrupa'daki 127. karşılaşmasına çıkmış olacak. Bordo mavililer, bundan önce oynadığı 126. maçta 48 galibiyet, 33 beraberlik alırken 45 kez mağlup oldu. 164 golüne karşılık 168 gol yedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 79. maçına çıkacak olan Trabzonspor, 31 kez galip geldi. 21 maçtan galip ayrılan Karadeniz ekibi, 26 maçtan ise mağlup ayrıldı.

MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sorloth

Sparta Prag: Nita, Stetina, Nhamoinesu, Hanousek, Sacek, Kanga, Hasek, Plavsic, Travnik, Krejci, Tetteh.