Trabzonspor-Sparta Prag maçına doğru - Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman (2)

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2-2 berabere kaldıkları ilk maçın rövanşında yarın sahalarında Sparta Prag karşısında söyledi.

Ünal Karaman, bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karaman, kendileri için zor bir müsabaka olacağını belirterek, "İlk maç öncesi benzer şeyleri ifade etmiştik. Bunu sezon boyu çıktığımız hangi müsabaka olursa olsun benden her daim duymaya devam edeceksiniz. Siz bir güçsünüz takımınız camianız bir değer ama herkesin kendine dair gücü, değeri var. Dolayısıyla rakibi yok saymadan onun gücüne saygı duyarak kendi inancımızı da üst seviyede tutarak bir müsabakaya çıkacağız." dedi.

İlk maçta yaşadıkları zorlukların bir benzerini bu maçta da yaşayacaklarını ifade eden Karaman, şöyle devam etti:

"İnşallah en kısa sürede atlatacağımız bir süreç olur ve bizim için tahribatı çok yüksek olmayacak maçların olduğu bir aşama olur. Dışarıda oynadığımız müsabakadan sonra taraftarın önüne çıkacağız, o heyecanı birlikte yaşayacağız. Taraftarlarımız, ilk defa bu sahaya çıkacak arkadaşlarımızın heyecanını yatıştırma noktasında bize itici bir güç olacak. Onun için biletlerin bittiğini sevinerek öğreniyorum, taraftarlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Umudumuz, beklentimiz, düşüncemiz taraftarlarımıza bu bayram güzelliğini perçinleyecek oyun ve sonuçla onlara cevap verebilmek. Onun adına çaba sarfettik, gayret gösterdik. Oyuncularımız iyi çalıştılar. Yeni oyuncularımız da birkaç antrenman da olsa birlikte takım halinde çalışma imkanı bulduk. Kendimizden ve oyuncularımızdan beklentimiz had safhada. Biz futbolun doğrularını yapacağız, futbolun doğruları da inşallah bize iyi bir sonuç olarak geri döner."

Karaman, 2-2'lik sonucun ardından taraftarlar ve kamuoyunda turun geçildiği şeklindeki yorumlar üzerine de şu ifadeleri kullandı:

"Ben hiçbir zaman hiçbir maça 'ben bu maçı kazanırım kardeşim' diye çıktığımı hatırlamıyorum. Her maça iddialı hazırlanırım yapabileceklerimin en iyisini yaparım. Karşımda dünya karması da olsa yine o maçı kazanmak için elimden geleni yaparım ama hiçbir zaman için rakibi yok sayıp da 'tamam ben bu maçın mutlak favorisiyim. çıkarım, bu maçı kazanırım' düşüncesi içinde olmadım. Onun ötesinde elbette bir hazırlığımız var. Belki rakibin bizi tanımadığı kadar biz onları tanıyoruz. Çünkü onlar resmi müsabakalar oynamıştı. Bazen kağıt üzerinde, videoda yansımalar saha içinde tutmayabilir. Futbol bilinen bir matematik gibi değildir. Onun için sevilen bir oyundur. Dolasıyla ilk maçta oynadığımız ikinci periyot dahil olmak üzere henüz bizim takımımızın arzu edilen seviyesinde olmadığını düşünüyorum. Elbette çok daha iyisini yapabiliriz ve yapacağız da.. Çok uzun süre içinde bunun olacağını ümit ediyorum. Bu geçiş süresinde her şeyin dört dörtlük olacağını düşünmemiz çok doğru değil. İnsanların taraftarların bize güvenmesi elbette çok güzel bir şey. Oyuncularımızı bizi gururlandırır, çok mutlu eder."

Futbolun kendi içerisinde doğruları olduğunu dile getiren Karaman, "Bunlar takım bütünlüğü içerisinde beraber çalışmalardır. Biz ilk maçta takımla doğru düzgün çalışmamış bir arkadaşımızı kullandık, yeteneğine, tecrübesine, kalitesine güvendik. Yarın ki müsabakada da belki kullanacağız, farklı arkadaşlar da kullanacağız. Onlar bizim takımımızın parçası ama sezon başın her takım için zordur. Bizim de yaşadığımız, yaşayacağımız zorluklar var. Bizim bir inancımız, güvenimiz var. Oyuncuların geçen seneden bu yana getirdikleri, arkadaşlıkları samimiyetleri, güvenleri var. Takım olma yolunda bizim en büyük güvenimiz, oyuncularımızın bize vermiş oldukları 'hocam rahat ol' mesajı. Bu hafta çalışmalarda onu hissettik. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın uyum içinde inanılmaz, samimi katkıları var. Geçen seneden az öz kalan oyuncularımızın inanılmaz takım duruşu vardı ki bu tadı, tarzı hepimize yaşattılar. Onun için endişe etmeyeceğiz, korkmayacağız ama taraftarımızın düşündüğü gibi de rahat olmayacağız. Evet hiçbir rakipten korkmuyoruz, çekinmiyoruz ama hiçbir rakibimizin gücünü oyuncularını da yok sayacak anlayışımız yok." ifadelerini kullandı.

-Uğurcan Çakır: "İyi oyun ve skorla ayrılmak istiyoruz"

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, öncelikle İslam aleminin kurban bayramını kutlayarak, "İlk maç zorlu geçmişti. Rakip 2-0 yakaladığında iyi de performans ortaya koyamıyorduk. Sonrasında geri dönmeyi bildik. İyi hazırlık süreci geçirdik.Taraftarımız önünde iyi oyun ve skorla ayrılmak istiyoruz." dedi.

Takımda çok iyi arkadaşlık ortamının bulunduğunu ifade eden genç kaleci, "Yeni gelenler, ağabeyler, tecrübeliler herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Biz de onların tecrübelerinden, yararlanmaya çalışıyoruz. Turu geçtikten sonra iyi başlangıç yapıp geçen sene bıraktığımız yerden lige iyi başlangıç yaparak devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrılmasına ilişkin de "Yusuf, saha içi ve dışında profesyonel, bir insandı. Alt yapıdan çıkanlara tecrübeleriyle, yaşadıklarıyla çok şey kattı. Aramızdan ayrılması üzücü ama ona başarılar diliyorum. Rol model olarak ayrıldı gelecek arkadaşlarımız da onun yolundan giderlerse başarılar olacaklardır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA