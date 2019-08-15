Haberler» Spor» Haber

Trabzonspor - Sparta Prag maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda 2-2 biten ilk maçın ardından Trabzonspor ile Sparta Prag, Şenol Günes Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

15.08.2019 19:09 Trabzonspor - Sparta Prag maçında ilk 11'ler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda 2-2 biten ilk maçın ardından Trabzonspor ile Sparta Prag, Şenol Günes Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İlk maçta sonradan oyuna girip golünü atan yeni transfer Alexander Sörloth, karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.
TRABZONSPOR: Uğurcan; Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak; Sosa, Abdülkadir Parmak; Nwakaeme, Ekuban, Abdülkadir Ömür; Sörloth.
SPARTA PRAG: Nita; Sacek, Radakovic, Costa, Hanousek; Krejci, Kanga, Hasek; Plavsic, Tetteh, Hlozek



Sparta Prag, Trabzonspor, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
19:25   Voleybol: Gloria Kupası
19:22   Sahaya sadece 'Youtuber' atlamadı!
19:22   Yıldırım Mert Çetin Roma yolunda!
19:09   Trabzonspor - Sparta Prag maçında ilk 11'ler belli oldu
19:07   Yeni Malatyaspor-Partizan
19:05   Denizlispor'da Olcay Şahan imzayı attı
19:03   Yeni Malatyaspor - Partizan maçında ilk 11'ler belli oldu