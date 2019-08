Trabzonspor - Sparta Prag maçının ardından

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda 2-2'nin rövanşında evinde Sparta Prag'ı 2-1 mağlup ederek play-off turuna yükselen Trabzonspor 'da teknik direktör Ünal Karaman, maçı daha erken koparma fırsatlarını bulduklarını ancak her şeye rağmen turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.Maçı daha erken çevirebileceklerini kaydeden Karaman, "Öncelikle uzaktan yakından gelip maç başından sonuna destekleyip moralimizi güçlü tutma adına en büyük alkışı hak eden taraftarlarımız oldu. İkinci teşekkür de oyuncularıma olsun. Gerçekten ağır bir programdan, yoğun sezon başı çalışmasından çıktılar. İlk maçın böyle önemli havada oynandığı ortam içerisinde hiçbiri kendini geri çekmeyip sonuna kadar mücadele ederek turu getirdiler. Tur ile birlikte galibiyeti de getirmeleri taraftara bayram hediyesi oldu. Rakibimiz zor, iyi, bizden daha hazır bir ekipti. Gerçekten zaman zaman bizi çok zorladılar ama böyle müsabakalarda küçük dokunuşlarla küçük metre koşularında biraz daha özverili olmamız gerekiyor. Maçı daha erken çevirebilirdik. Her şeye rağmen bir gayret, samimiyet ve sonuna kadar mücadele var. Sahada dökülen alın teri var. Onun karşılığında da alınan tur var. Camiamıza hayırlı olsun" dedi."PENALTI KAÇAR, SORUN YOK"Maçlarda çok penaltı kaçırdıklarını kaydeden Karaman, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Olabilir. Saha içinde diğer pozisyonun kaçmasıyla çok farklı algılanacak bir durum değil. Oyuncularımız gole çevirme adına oraya gidiyorlar ama maç sonu ciddi yorgunluk üzerine gelen bir pozisyon. Bir dahaki sefere çok dikkatli oluruz. Antrenmanda yapmış olduğumuz çalışmalarda oldukça başarılı penaltılar atmıştı ama orada üst üste korner pozisyonlarında belki bir yorgunluğu oldu, o yorgunlukla yaptığı vuruştu belki. Rakip kalecinin de başarısı oldu. Asıl olan turun geçilmesiydi. Kaçan penaltı sonrasında atılan bir golün olması, tekrar maçın bırakılmaması, moral motivasyonun anında güçlü bir şekilde oyuncularda yaşanarak sağ bekimizin asistiyle sol bekin attığı gol var. Bunlar bizim için keyifli şeyler. Olumlu baktığım anda oyuncularımın inanılmaz özverisi coşkusu var. Bizim en büyük güvencimiz bu. Umarım her geçen hafta üzerine koyarak gelişen bir oyun karakterini insani karakterlerle örtüştürdüğümüz zaman niyetlerinden şüphe etmeyecek şekilde bizleri en iyi şekilde temsil edecekler. Teşekkür ediyorum. Penaltı kaçar, sorun yok.""İLERLEYEN HAFTALAR BİZİ ÇOK DAHA İYİ NOKTAYA GETİRECEK"Bireysel yetenekleri üzerine oyun kurgusu yaptıklarını ve rakibin yetenekleri üzerine oyun stratejisi belirlediklerini belirten Karaman, "Kadromuzda iki santrforumuz var ve bugün ikisi de sahadaydı. Bu tercih meselesiydi. Oyun planımızı onun üzerine kurduk, genele bakıldığında başarılı oldu diyebiliriz. Rakibin de değerli oyuncuları var. Onlar da turu kazanma adına bir şey yapacaklar. Kendi oyun planımızı daha önceki sene nasıl oynamışsak yine benzer şekilde tuttuk. Girdiğimiz çok net bariz pozisyonlarda ikinci golü bulsak oyunu daha erken koparabilirdik. Bugün bu kadarını yapabildik. En büyük silahımız takım olma yolunda gayret, çabamız. Önümüzdeki haftalarda biraz daha koordinasyonu gelişmiş, güçlenmiş, biraz daha yeni gelen oyuncularla çalışma fırsatı bulmuş ve bu fırsatı takım olma yolunda olumlu kullanma adına çabamız olacak. Bu da ilerleyen haftalarda bizi çok daha iyi noktalara getirecek" diyerek açıklamalarını tamamladı.VACLAV JILEK: TURUN BELİRLEYİCİSİ, PRAG'DAKİ MAÇ OLDUSparta Prag Teknik Direktörü Vaclav Jilek ise "Erken yediğimiz gol planlarımıza uymadı. Maçın uzun süre golsüz devam etmesini istiyorduk ki bu skor ev sahibi takım üzerinde ciddi baskı yapacaktı. Önde baskıyla başladık, fena da gitmiyorduk ancak basit hatadan ceza sahasına rakibi çok yaklaştırdık. Rakip de kalitesiyle bunu affetmedi. Maçın geneline baktığınızda iyiydik, enerjik oynadık, sahanın genelini iyi kullandık ancak 1-0 erken geriye düşünce 2 gol atmanız gerekiyor geri dönmek için. Moral olarak bizi oldukça etkiledi. Çok basit hatadan gol yedik ancak bu kez hatayı sadece bizde aramamak gerek. Rakip çok başarılı bir oyun kurdu. Kanat oyunuyla içeriye rahat girdiler. Burada artık hatayı stoperde aramamak gerek. Rakibin kalitesi çok iyiydi. İçeri öyle iyi top atıldı ki rakibin bunu gol atmaması içten bile değildi" dedi."PRAG'DAKİ MAÇI İYİ BİTİRSEYDİK TURU ATLAYAN BİZ OLACAKTIK"İki maça bakıldığında iyi oynadıklarını düşündüğünü ifade eden Vaclav Jilek, şöyle devam etti: "Çıkma ihtimalimiz yüksekti ama rakipte çok kaliteli oyuncular var. Bire bir pozisyonlarda da bunu gördünüz. Biz de özellikle hem Prag'da oynadığımız maçın büyük kısmında hem bu maçta zaman zaman çok iyi performans ortaya koyduk. Oyuncularımla gurur duyuyorum ancak turun belirleyicisi Prag'daki maç oldu. Son 10 dakikada iki hatayla birlikte iki gol yemesek en azından sadece bir golle beraber buraya avantajlı skor ile gelsek buradaki maçın skoru çok daha farklı olabilirdi. Dolayısıyla Prag'daki maçı iyi bitirseydik rakibin kalitesine rağmen tur atlayan biz olacaktık.""TAKIM HALİNDE OYNARLARSA UEFA AVRUPA LİGİ'NDE EPEY İLERLERLER"İlk maçta Trabzonspor'un hazır olmadığını görmenin mümkün olduğunu kaydeden Jilek, "Henüz oyunları tam oturmamıştı. Geçen seneki performansı ortaya koymadıkları açıktı. Bugün Trabzonspor'u çok daha güçlü, iyi gördük. Bireysel olarak kaliteleri iyi. Bu iki maçta hem bizim hem Trabzonspor'un performansı Avrupa Ligi kalitesindeydi. Çok iyi iki maç çıkardı. Bir sonraki turda rakiplerin performanslarını bilmiyorum. Trabzonspor çok kaliteli oyunculardan kurulu. Eğer takım halinde oynamayı becerebilirlerse Trabzonspor'un UEFA Ligi'nde epey ilerleyebileceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı."ABDULKADİR PARMAK'I TAKIMIMDA GÖRMEK İSTERDİM"Jilek, bir basın mensubunun 'Trabzonspor'dan hangi oyuncuyu takımınızda görmek isterdiniz' şeklindeki soruya ise "Trabzonspor'da çok çok iyi oyuncular var. Örneğin Nwakaeme, Abdülkadir Ömür. Ama kendi takımımda bir oyuncu görmek istesem bu Abdulkadir Parmak olurdu" yanıtını verdi.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİKCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sparta Prag'ı rövanş maçında 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran Trabzonspor'da maç sonu başkan Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Ünal Karaman'ı arayarak tebrik ettiği kaydedildi.

