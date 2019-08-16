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Trabzonspor, Sturridge ile anlaştı! Resmi açıklama geldi

Trabzonspor, Premier Lig ekibi Liverpool ile sözleşmesi sona eren forvet oyuncusu Daniel Sturridge ile anlaştı.

16.08.2019 16:03
Trabzonspor, Sturridge ile anlaştı! Resmi açıklama geldi

Trabzonspor İkinci Başkanı Önder Bülbüloğlu, Sturridge transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Sturridge ile görüştük ve prensipte anlaşmaya vardık. Sözleşme 3 yıllık olacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

1,5 MİLYON EURO MAAŞ VE İMZA PARASI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Bordo-mavili ekip, 29 yaşındaki yıldız oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Edinilen bilgiye göre oyuncuya 1,5 milyon euro maaş ve imza parası ödenecek.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Sturridge, geçtiğimiz sezon Liverpool ile 27 resmi maça çıkarken 4 gol atıp, 2 asist yaptı.

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Trabzonspor, Sturridge ile anlaştı! Resmi açıklama geldi

Trabzonspor, Spor

YORUMLAR (14)
TS: Fener kap bekliyoruz hadi ama
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GÖKSEL: trabzona gelmiş en kaliteli yabancı olur
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YAĞMUR REİS: Helal Tirabzon. Fenev in ve beşliktaşın pabucunu dama attı.
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SEKO: fenere gelmeyecek miydi bu eleman ?
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ALPER: CARDOZO 2 OLDU BU :))
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RONALADO: ben GS liyim ama TS bu sene çok can yakacak
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GS SELİM: Fenere kosunlar.arabada beş evde onbeş.
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GS 1905: OSMANLI BİLE BU KADAR ÇÖKMEDİ. NEREDEN NEREYE :)))
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ALPER AĞA: 3 yaşında bebe yorumu
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GERİ: Ne çökmesi ne alaka birader
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