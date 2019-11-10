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Trabzonspor, Süper Lig'de 2 hafta sonra kazandı

Süper Lig'de sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, ligde 2 hafta aranın ardından kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

10.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:56Trabzonspor, Süper Lig'de 2 hafta sonra kazandı
Süper Lig'de sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen , ligde 2 hafta aranın ardından kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.
Ligde 9. haftada deplasmanda Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıktan sonra 10. haftada Göztepe'ye sahasında 1-0 kaybeden bordo-mavililer, 11. haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor karşısında kritik bir galibiyete imza attı.
Karşılaşmanın 25. dakikasında Abdulkadir Parmak'ın kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi oynayan ekibine galibiyeti getiren golü 67. dakikada penaltıdan Hosseini kaydetti.
Trabzonspor, ligde puanını 19'a yükseltirken Aytemiz Alanyaspor da 19 puanda kaldı
Aytemiz Alanyaspor, liderliği devretti
Trabzonspor yenilgisiyle Aytemiz Alanyaspor, liderlikten oldu.
Ligin 3. haftasında liderlik koltuğuna oturan Akdeniz temsilcisi, 11. haftada liderlik koltuğundan indi.
Hosseini'den ilk gol
Trabzonspor'da galibiyet golünü atan İranlı futbolcu Majid Hosseini, bordo-mavili takımda ligdeki ilk golünü attı.
Geçen sezon başında bordo-mavili takıma gelen Hosseini, mücadelenin 82. dakikasında da bir penaltı atışından yararlanamadı.
İki oyuncu kart cezalısı
Trabzonspor'da sarı kart gören Uğurcan Çakır, cezalı duruma düştü. Bordo-mavili takımın kalecisi, ligde 12. haftada MKE Ankaragücü ile yapılacak karşılaşmada görev alamayacak.
Karşılaşmada kırmızı kart gören Abdulkadir Parmak da Ankaragücü maçında forma giyemeyecek bir başka isim oldu.
16 maç sonra gol yemedi
Trabzonspor, ligde 16 maç sonra gol yemedi.
En son geçen sezonun 28. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup ederek gol yemeyen Karadeniz ekibi, uzun bir aradan sonra Aytemiz Alanyaspor maçında kalesini gole kapattı.

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Karadeniz, Spor

Kaynak: AA

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