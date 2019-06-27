27.06.2019 18:36
Haberler » Güncel » Haber

Trabzonspor, Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Pendikspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor , Pendikspor 'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezon öncesi genç oyunculara yönelen Trabzonspor, Pendikspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Tunç'u kadrosuna kattı. Bordo-mavili kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu 'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Taha Tunç ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;
"2019/20 futbol sezonu için 110 bin TL garanti ücret, 2020/21 futbol sezonu için 100 bin TL garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için bir önceki sezon alacağı 100 bin TL garanti ücrete uygulanacak ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır."
(İHA)
Kaynak: İHA
Futbol , Pendikspor , Trabzonspor , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:52 "ABD İran'la savaş istemiyor" - BRÜKSEL
18:52 Çarptığı aracın sürücüsünü silahla öldürdü
18:52 İBB'de devir teslim töreni
18:52 Gemlik Kaymakamı İnan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlandı - SAMSUN
18:51 KKTC yönetimi Maraş konusunu ele aldı
18:50 BAKAB Dönem Başı Meclis Toplantısı yapıldı
18:50 Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı