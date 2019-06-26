26.06.2019 09:52
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Trabzonspor Taha Tunç ile sözleşme imzalıyor

Trabzonspor Taha Tunç ile sözleşme imzalıyor

Transferde genç isimlere yönelen Trabzonspor, son olarak Pendikspor'da forma giyen 18 yaşındaki Taha Tunç ile anlaşma sağladı.

Transferde genç isimlere yönelen Trabzonspor , son olarak Pendikspor 'da forma giyen 18 yaşındaki Taha Tunç ile anlaşma sağladı.
Transferde geleceğe yatırım yapan, şu ana kadar Fıratcan Üzüm, Yusuf Sari, Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı ile sözleşme imzalayan bordo-mavililer, Pendikspor'dan orta saha oyuncusu Taha Tunç ile de transfer konusunda anlaşmaya vardı. Trabzonspor yönetiminin genç oyuncu ile bugün sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
FORVET TRANSFERİNE DE HIZ VERİLDİ
Bu arada forvet transferi konusunda bir süredir Hollanda 'nın Sparta Rotterdam ekibinde forma giyen gurbetçi isim Halil İbrahim Dervişoğlu için girişimlerini sürdüren ancak şartlarda anlaşma sağlayamayan Trabzonspor, bu transferi rafa kaldırarak, listesindeki diğer isimlere yöneldi. Hugo Rodallega'nın Yukatel Denizlispor 'a gitmesiyle bu mevkide alternatifi kalmayan bordo-mavililerin önceliği forvet transferine verdiği ve sezon öncesi kampına kadar bu transferleri noktalamayı hedeflediği kaydedildi.


- Trabzon
Kaynak: DHA
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