Trabzonspor, Taktik Çalıştı

Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor
maçı hazırlıklarını bugün 11.15'te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından taktiksel çalışmalar yapıldı. Antrenmanda sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Pereira, Abdülkadir Ömür
ile Kamil Ahmet
yer almadı. Tedavileri tamamlanan Yusuf, Sosa ve Hosseini ise takımla çalıştı.
Bordo-mavililer, yarın 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından saat 14.00'te Erzurum'a gidecek.
- Trabzon
Erzurumspor Kulübü, Trabzonspor, Spor
Kaynak: DHA