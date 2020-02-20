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Trabzonspor taktik çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

20.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:34Trabzonspor taktik çalıştı

, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmanda sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz, Majid Hosseini ve Sturridge yer almadı. Yusuf Sarı'nın ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.

Dün sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almayan Obi Mikel, Antony Nwakaeme ve Badou Ndiaye ise bugün takımla birlikte antrenmanda yer aldı.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayarak saat 13.10'da İstanbul'a hareket edecek.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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