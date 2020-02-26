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Trabzonspor taktik çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

26.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:03Trabzonspor taktik çalıştı
, Süper Lig'in 24. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Sturridge, Hosseini ve Ahmet Canbaz katılmadı. Nwakaeme ise takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Bordo-mavililer antrenmanda Çaykur Rizespor maçına yönelik taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Antrenman sonrasında ise Manoel Messias için doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Teknik heyet ve futbolcuların katıldığı doğum günü kutlamasında, Messias'a mutlu bir yaş temennisinde bulunuldu.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON

Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Spor

Kaynak: İHA

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