Trabzonspor taraftarı takımını şampiyon gibi uğurladı

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Trabzonspor'da taraftarlar, bordo-mavili takımı meşaleler yakarak büyük coşkuyla uğurladı.

Trabzonspor taraftarı takımını şampiyon gibi uğurladı
27.06.2020 20:16 | Son Güncelleme: 27.06.2020 21:57
Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Trabzonspor'da taraftarlar, bordo-mavili takımı meşaleler yakarak büyük coşkuyla uğurladı.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'da, taraftarlar takımlarını maçın oynanacağı Medical Park Stadyumuna meşalelerle uğurladı. Saat 19.10 sıralarında Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinden çıkan bordo-mavili takımı taraftarlar Çömlekçi'de bulunan tünellerin çıkışından itibaren sahil boyunca meşaleler yakarak stadyuma uğurladı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'na doğum günü kutlaması

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve futbolcuların yer aldığı kutlamada Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Çoğunuzun üç katı yaşım var. Ne kadar yaşadığım değil, nasıl yaşadığım önemli. Üzerimizde çok büyük bir sorumluluk var. Bu takımın şampiyonluğu elinden alındığı veya çalındığı zaman kendi elleriyle hayatlarına son veren insanların var olduğu bir camiada onların hakkı olan şampiyonluğu almadan doğum günü kutlamak hiçbirimizin hakkı değil. O insanları mezarlarında mutlu edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Bunun kararı sizde. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Kutlamanın ardından teknik heyet ve futbolcular Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 63. yaşını tebrik ederek, iyi dileklerde bulundular.

Ekuban kadrodan çıkarıldı

MKE Ankaragücü ile maçı öncesi gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Ekuban kadrodan çıkarıldı. Bordo-mavililer MKE Ankaragücü karşısına, Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür ve Sörloth şeklinde çıkacak. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: MKE Ankaragücü, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Haber

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