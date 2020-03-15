Trabzonspor taraftarı takımını yalnız bırakmadı
Korona virüsü nedeniyle liglerde maçların seyircisiz oynanmasına karar verilmesinin ardından Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi bordo-mavili taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.
15.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:48
Korona virüsü nedeniyle liglerde maçların seyircisiz oynanmasına karar verilmesinin ardından Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi bordo-mavili taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.
Trabzonsporlu taraftarlar, ligin 26. haftasında oynayacakları M. Başakşehir karşılaşması öncesinde takımını yalnız bırakmamak için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplandı. Tesislerin girişinden, çıkışına kadar olan bölümde uzun bir koridor oluşturan taraftarlar meşaleler yakarak takımlarını Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumu'na uğurladı. - TRABZON
Trabzonsporlu taraftarlar, ligin 26. haftasında oynayacakları M. Başakşehir karşılaşması öncesinde takımını yalnız bırakmamak için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplandı. Tesislerin girişinden, çıkışına kadar olan bölümde uzun bir koridor oluşturan taraftarlar meşaleler yakarak takımlarını Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumu'na uğurladı. - TRABZON
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Başakşehir, Spor
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