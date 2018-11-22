Trabzonspor Taraftarları Bilet Bulamadı, Ortak Loca Tuttu

Süper Lig'de pazar günü oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe maçı öncesi heyecanlı bekleyiş sürerken, bordo-mavili taraftarlar arasında bilet çılgınlığı yaşanıyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşmanın biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi ve çok sayıda taraftar ortada kaldı. Kulüp çalışanlarının telefonları bilet talebinde bulunanlar yüzünden sürekli çalarken; yöneticilerin, yakınlarına bile yer bulamadıkları öğrenildi. Maça gelemeyecek olan futbolseverlerden kombinelerini kulübe devretmelerini isteyen yönetim, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı ile kapatılan misafir takım tribünü biletlerini satışa sundu ve bunlar da kısa sürede tükendi.

BOŞTAKİ 25 LOCA DA KİRALANDI

Bilet bulamayan ve mücadeleyi stattan izleyebilmek için çare arayan bordo-mavililer ise localara hücum etti. Stadyumda maç başına fiyatları 3 bin TL ila 10 bin TL arasında değişen boştaki 15'er kişilik 25 locayı kendi aralarında toplanarak kiralayan Trabzonsporlu taraftarlar, böylece zorlu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmamış olacak. Bu arada Trabzonspor Kulübü, biletlerin karaborsa olarak satılmasına savaş açtı. Yapılan açıklamada, söz konusu biletleri fahiş fiyatlarla satışa sunanların tespiti için çalışmalara başlandığı bildirildi.

(Sabah)