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Trabzonspor taraftarlarından Ünal Karaman'a destek

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın görevinden ayrıldığı iddiaları üzerine bordo-mavili taraftarlar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne giderek teknik direktörlerine destek verdi.

29.12.2019 21:55 | Son Güncelleme: 29.12.2019 21:55 Trabzonspor taraftarlarından Ünal Karaman'a destek
Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın görevinden ayrıldığı iddiaları üzerine bordo-mavili taraftarlar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne giderek teknik direktörlerine destek verdi.
Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman'ın görevinden ayrıldığı iddiaları üzerine, taraftarlar tesise akın etti. Bordo-mavili kulübün yaşanan süreçle ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.
Öte yandan dün oynanan ve Trabzonspor'un Kayserispor'u 6-2 yendiği maçın ardından istifası ile ilgili soru üzerine Ünal Karaman, "Kamuoyu nezdinde birçok söylem, dedikodu farklı şekilde algılanabiliyor. Çalışan profesyonellerin, başkan ve yönetim kurulunun çalışıp çalışmama lüksü varsa, teknik direktörlerin ve profesyonellerin de çalışıp çalışmama gibi bir lüksü var. Profesyonelliğin içerisinde bunlar olabilen şeyler. Evet konuşulur, bu dikkate alınabilir, düşünülebilir, seçeneklerden bir tanesidir. Oyuncularla vedalaşırken bile aynı şeyleri söyleriz. Çünkü onlarda profesyonel, bizde profesyoneliz. Bizi yöneten, bize bu görevi veren insanlar yarın farklı bir düşünce ile karşımıza çıkabilir. Bizde çok kullanılır, 'gidip de dönmemek, gelip de görmemek var'. Bunlar her dönemde olabilir. Sonuçta yola gidiliyor, seyahat yapılıyor, izin isteniliyor. Bunlar sporun içerisinde olabilecek şeyler" ifadelerini kullanmıştı.
(İHA)

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Ünal Karaman, Ersun Yanal, Trabzonspor, Güncel

Kaynak: İHA

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