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Trabzonspor Teknik Direktörü Çimşir'den yönetime transfer şartı

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime transfer kriterini bildirdi.

07.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:22 Trabzonspor Teknik Direktörü Çimşir'den yönetime transfer şartı

Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime transfer kriterini bildirdi.

Cimşir, "Yapılacak oyuncular eldekilerden iyi ve fark yaratacak oyuncu değilse transfer yapılmasına gerek yok mesajını iletti.

2019-20 sezonunun ikinci yarısına 'da yaptığı kamp çalışmalarıyla hazırlanan bordo-mavililerde bir yandan da yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bütçenin kısıtlı olması nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir de yönetimle yaptığı görüşmede transferde kriterini bildirdi.

"KADROMUZ İYİ, GELECEK OYUNCU ONLARDAN İYİ OLMALI"

Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından görevi devralan Hüseyin Çimşir, yönetime iyi bir kadroya sahip olduklarını bildirirken, transfer çalışmalarına yönelik olarak ise, "Oyuncu almış olmak için oyuncu olmayalım. Gelecek olan oyuncu elimizdekilerden yüzde 20-30 daha fazla katkıda bulunabilecekse, mali olarak kulübün şartlarına uygun, nokta transfer yapabiliriz" dediği belirtildi.

YÖNETİM ACELE ETMİYOR

Badou Ndiaye'yi kiralık olarak kadrosuna katarak ara transfer döneminin ilk takviyesini gerçekleştiren Trabzonspor'da yönetim de transfer çalışmalarında aceleci davranmayacak. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın da önümüzdeki haftalarda sakatlıklarını atlatarak takıma dönmesini hesaba katan yönetimin önceliği savunmaya vereceği, şartların uygun olması durumunda bu noktada takviye gerçekleştirebilecekleri öğrenildi.


- Trabzon

Trabzonspor, Ersun Yanal, Antalya, Spor

Kaynak: DHA

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