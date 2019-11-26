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Trabzonspor, tribündeki kadın taraftar oranında zirvede

Trabzonspor, Süper Lig'in geride kalan 12 haftalık bölümünde iç saha maçlarında tribünde en fazla kadın taraftar oranına sahip takım oldu.

26.11.2019 20:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:02Trabzonspor, tribündeki kadın taraftar oranında zirvede
, Süper Lig'in geride kalan 12 haftalık bölümünde iç saha maçlarında tribünde en fazla kadın taraftar oranına sahip takım oldu.
Passolig'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de yapılan müsabakaları tribünden takip eden kadın taraftar sayısının artışına dikkat çekildi.
Ligde 22 puan ve averajla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, yüzde 18'lik kadın taraftar oranıyla bu alanda Süper Lig takımları arasında ilk sıranın sahibi oldu. Yüzde 17'lik kadın taraftar oranıyla Beşiktaş ikinci, yüzde 16 ile de Göztepe üçüncü basamakta yer aldı.
Süper Lig takımlarının iç saha maçlarını tribünden takip eden kadın taraftarların oranı şöyle:
TakımYüzdelik oran
Trabzonspor18
Beşiktaş17
Göztepe16
Fenerbahçe15
Galatasaray14
Aytemiz Alanyaspor13
Medipol Başakşehir12
Antalyaspor12
Çaykur Rizespor11
Yukatel Denizlispor10
Gençlerbirliği10
Gaziantep Futbol Kulübü9
Kasımpaşa8
İstikbal Mobilya Kayserispor8
Demir Grup Sivasspor8
MKE Ankaragücü7
İttifak Holding Konyaspor7
BtcTurk Yeni Malatyaspor6

Passolig Taraftar Kart Ligi'nde zirve Galatasaray'ın
Galatasaray, Passolig Kart Ligi'nde 1 milyon 42 bin kart sayısıyla ilk sırada yer aldı.
Passolig'in paylaştığı verilere göre, bu alanda 960 bin 493 kartla Fenerbahçe ikinci, 786 bin 561 taraftar ile Beşiktaş üçüncü basamağın sahibi oldu.

Trabzonspor, Spor

Kaynak: AA

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