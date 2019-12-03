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Trabzonspor, Türkiye Kupasını 9. kez müzesine getirmek istiyor

Türkiye Kupası'nı 8 kez müzesine getiren ve en son 2009-2010 sezonunda bu kupayı kazanan bordo-mavililer, 9 sezondur süren kupa hasretini sonlandırmak istiyor.

03.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:36Trabzonspor, Türkiye Kupasını 9. kez müzesine getirmek istiyor
Türkiye Kupası'nı 8 kez müzesine getiren ve en son 2009-2010 sezonunda bu kupayı kazanan bordo-mavililer, 9 sezondur süren kupa hasretini sonlandırmak istiyor. ekibinin Türkiye Kupası mesaisi yarın maçıyla başlıyor.

TFF 1. Lig temsilcisi Altay ile Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında 4 Aralık Çarşamba günü yarın deplasmanda karşılaşacak olan 'da Teknik Direktör Ünal Karaman ve öğrencileri Türkiye Kupası hasretine bu sezon son vermeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ümraniyespor'a elenen bordo-mavililer kupa hasretini 9 sezona çıkarmıştı.

Son olarak 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa'da oynanan final maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan bordo-mavililerin son 9 sezonda yüzü gülmedi. Ligde ilk kez mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başaran Karadeniz ekibi, 14 final maçının 8'inde kupa şampiyonluğuna ulaştı. Bordo-mavililer, 2'şer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, 1 kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupayı kazanma başarısı göstermişti.

9 sezondur süren hasret

Trabzonspor, son 9 sezonda sadece 1 kez final oynadı. Fenerbahçe ile 2012-2013 sezonunda Ankara'da karşılaşan bordo-mavililer, rakibine 1-0 mağlup olarak kupaya uzanamamıştı. TFF 1. Lig temsilcisi Altay ile Trabzonspor yarın Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçıyla birlikte tam 14 yıl sonra karşı karşıya gelecekler. Kupada rakibiyle 7 maça çıkan bordo-mavililer söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. 2005-2006 sezonunda kupanın 3. turunda Trabzonspor'a rakip olan Altay, bordo-mavili ekiple en son 23 Şubat 2006'da karşı karşıya gelmişti. - TRABZON

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Karadeniz, Altay, Spor

Kaynak: İHA

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