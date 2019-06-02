02.06.2019 15:50
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Trabzonspor'u endişenlediren gelişme! Sosa'ya talip çıtkı

Trabzonspor ile gösterdiği performansla göz dolduran Sosa'nın transferi için Estudiantes Kulübü'nün oyuncunun menajeriyle görüşme yaptığı belirtildi.

Bu sezon ortaya koyduğu performansla Trabzonspor'un öne çıkan isimlerinden birisi olan Jose Sosa'ya talip çıktığı öne sürüldü.

Star'da yer alan habere göre; Arjantin basını, Bordo-Mavili oyuncu için Estudiantes Kulübü'nün devreye girdiğini ve önce Sosa'nın menajeri ile bir görüşme yapıldığını yazdı. Daha önce "Futbolu Arjantin'de bırakmak istiyorum" diyen tecrübeli oyuncunun kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi olduğunu belirttiği ve öncelikle Trabzonspor yönetimi ile anlaşılması gerektiğini bildirdiği kaydedildi.

Estudiantes'in önümüzdeki günlerde Bordo-Mavili yöneticilerle bir görüşme yapacağı ve 1 milyon euro teklif edileceği, ancak Trabzonspor'un daha fazla isteyeceği vurgulandı.

Trabzonspor'u endişenlediren gelişme! Sosa'ya talip çıtkı

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Jose Sosa, Arjantin, Estudiantes, Trabzonspor, Spor

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İSTANBULLU: Ümidimiz imamoğlu.
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