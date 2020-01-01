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Trabzonspor'u ikinci yarı öncesi Hüseyin Çimşir çalıştıracak!

Ünal Karaman ile yollarını ayıran Trabzonspor, ikinci yarı öncesi çalışmalarına yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir ile başlama kararı aldı.

01.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:55

İkinci yarı hazırlıklarına 4 Ocak'ta başlayacak olan 'da, Teknik Direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına kimin geçeceği merak konusu olmuştu. TRT Spor'un haberine göre Trabzonspor, ikinci yarı öncesi çalışmalarına Hüseyin Çimşir ile başlama kararı aldı. Karaman'ın yardımcılığını yapan Hüseyin Çimşir, Antalya kampında takımın başında olacak.

AĞAOĞLU HÜSEYİN ÇİMŞİR'İ ÖNE ÇIKARMIŞTI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında, "Şu ana kadar hiç kimseyle de görüşmedik. Şu an itibariyle mevcut teknik ekiple devam ediyoruz. Hüseyin Çimşir 1,5 yıldır Ünal Hocanın ekibindeydi. Sezon ortasında Trabzonspor'un yükünü taşıyacak hocayı bulmak o kadar kolay bir şey değil ama ihtimal dışı da değil. Yapı sağlam. Tuğla eksilebilir ama bir şey olmaz" demişti.

Trabzonspor'u ikinci yarı öncesi Hüseyin Çimşir çalıştıracak!

Trabzonspor, Spor


HABER YORUMLARI (7)
CEYHANLI: Başkan kendi ayağına sıktı çok büyük risk aldı başarı gelirse kurtulur yoksa sezon sonunu göremez Trabzon halkı onu stadyuma sokmaz
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TÜRKMEN BEYİ.: Gaz kafalı hamsiler siz ilk beşe bile giremezsiniz bu sözlerimi unutmayın.
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TRABZONGULDAK: o hamsinin kafası biryerine kaçar rahatsız olursun
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TRABZONGULDAK: ağzını topla embesil yorum yapacaksan doğru düzgün yap
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TRABZONGULDAK: çok iyi inşallah başarılı olur çok sevindim Allah utandırmasın
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2010-2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR: HÜSEYİN DELİKANLI SAĞLAM ADAMDIR . HAYIRLI UĞURLU OLSUN
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YATTARA: Beraber hamsi yeriz
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