Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı

Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı için İstanbul'a gelen Trabzonspor'u karşılayan bordo mavili taraftarların sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görüldü.

15.06.2020 23:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 01:43

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'a geldi.

TK3261 sefer sayılı uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na gelen bordo mavilileri taraftarları karşıladı. Takımlarını karşılamaya gelen taraftarlara polis ekipleri sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu.

Trabzonspor'u İstanbul'da karşılayan taraftarlar koronavirüs kurallarını hiçe saydı

FUTBOLCULAR MASKE KURALINA UYDU

Polis eşliğinde Sabiha Gökçen'den ayrılan takım, konaklayacakları otele gitti. Koronavirüs önlemleri kapsamında borda-mavililerin maske kuralına uydukları görüntülendi.

Trabzonspor’u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Etiketler: Türkiye Kupası, Trabzonspor, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Haber
Yorumlar (11)
ROK: şampiyon Corona
Cevap Yaz 0 1
DFDFDF: bizans dururken . . . pontusa kupa mupa vermezler . . .
Cevap Yaz 0 0
KARA KARTAL ASLI: KENDİNİ BUĞDAY AMBARINDA BULMUŞ AÇ TAVUKLARDAN FARKLARI YOK. SONRADAN GÖRMELER HAMSİ KAFALAR.
Cevap Yaz 11 4
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın

Spor Manşet

Haberler

Gürcan Bilgiç, Uğurcan Çakır’ın yeni sezonda Premier Lig’e transfer olacağını söyledi Spor
Gürcan Bilgiç, Uğurcan Çakır'ın yeni sezonda Premier Lig'e transfer olacağını söyledi
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo’ya sosyal medyadan küfür etti Spor
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel’i yanına çağırarak talimatlar verdi Spor
Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırarak talimatlar verdi
Tahir Karapınar’dan Trabzonspor’a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti Spor
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Ameliyat olan Muslera’dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim Spor
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim
Trabzonspor, Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Spor
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı Spor
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray’dan ayrıldı Spor
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Haberler››Spor››Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

10:31: Yeni Malatyaspor'da gözler Göztepe maçına çevrildi - Spor 10:30: Gürcan Bilgiç, Uğurcan Çakır'ın yeni sezonda Premier Lig'e transfer olacağını söyledi - Spor 10:23: Türkiye Satranç Federasyonu Takımı, Akdeniz Takım Oyunları'nda birinci oldu - Spor 10:22: Yeşilyurt Belediyespor kampa giriyor - Spor 10:18: Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırarak talimatlar verdi - Spor 10:12: Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı - Magazin 09:22: Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti - Haberler