25 Kasım 2018, 18:37
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Trabzonspor U21 - Fenerbahçe U21 Maçında Kavga!

Trabzonspor U21 - Fenerbahçe U21 Maçında Kavga!

Trabzonspor ile Fenerbahçe 21 yaş altı futbol takımları arasında oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmanın son anlarında oyuncular arasında kavga çıktı.

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçın uzatma dakikalarında  Trabzonspor'un kazandığı korner öncesinde Fenerbahçe kalecisi Abdullah Yiğiter  ile bordo-mavili takımın oyuncusu Behlül Aydın arasında topa sahip olma konusunda  tartışma yaşandı.
İki isim arasında başlayan, sahadaki diğer oyuncuların ardından teknik  heyetler ile yedek kulübesindeki futbolcuların da olaya dahil olmasıyla büyüyen  gerginlik, arbedeye dönüştü.
Karşılaşmanın hakemi Cem Alpay, olayların yatıştırılmasının ardından  Trabzonspor'dan Behlül Aydın, Ali Osman Karnapoğlu, Koray Kılınç, Fenerbahçe'den  ise Abdullah Yiğiter ve Abdullah Yerli'ye kırmızı kart gösterdi.
Kornerden sonra maçın hakemi Cem Alpay'ın bitiş düdüğüyle karşılaşma  0-0 sona erdi.
Futbol,Fenerbahçe,Trabzonspor

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