Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak - Spor

Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak

İngiliz basını, Liverpool'un Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için eski oyuncusu Martin Skrtel'den bilgi aldığını yazdı. 20 milyon euroluk teklifi reddeden Trabzonspor'un genç oyuncu için 30 milyon eurodan kapıyı açması bekleniyor.

20.03.2020 20:15 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:27

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu İngiliz devi Liverpool 'un, Uğurcan Çakır takibi sürüyor. Kırmızılar'ın haber sitesi Anfield Watch, Ada devinin, genç kaleciyi transfer etmekte çok ısrarcı olduğunu yazdı. Haberde, Liverpool yetkililerinin, ülkemizde Başakşehir forması giyen eski Liverpool'lu Martin Skrtel'den de 23 yaşındaki eldiven hakkında bilgi aldığı iddia edildi.

SKRTEL OLUMLU REFERANS VERDİ

Slovak oyuncunun da Uğurcan hakkında olumlu referans verdiği kaydedildi. Hatırlanacağı üzere Başkan Ahmet Ağaoğlu, Liverpool'un yanı sıra birçok Avrupa devinin takibinde olan milli file bekçisi için kulübe 20 milyon euroluk resmi teklifin geldiğini açıklamıştı. Trabzonspor 'un sezon sonunda Uğurcan için yapılan pazarlıkları 30 milyon eurodan açacağı da gelen haberler arasında.

(Fanatik)

Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak

Haberin Videosu :

İngiliz basını, Liverpool'un Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak
Etiketler : Martin Skrtel, Trabzonspor, Liverpool, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar (1)
HASAN ÇELEBİ:40 milyon avro verecekler . . Aprupa''da ondan iyisi yok. .
Cevap Yaz 0 2

Spor Manşet

Haberler

Mustafa Cengiz’den flaş play-off açıklaması Spor
Mustafa Cengiz'den flaş play-off açıklaması
İtalyan profesörden olay iddia: Virüs İtalya’da o maç yüzünden yayıldı Spor
İtalyan profesörden olay iddia: Virüs İtalya'da o maç yüzünden yayıldı
Rize’nin yengesinin iç çamaşırlı ’Evde kal’ paylaşımı olay oldu Spor
Rize'nin yengesinin iç çamaşırlı "Evde kal" paylaşımı olay oldu
Sergen Yalçın transfer listesini yönetime sundu! İşte hedefteki 4 isim Spor
Sergen Yalçın transfer listesini yönetime sundu! İşte hedefteki 4 isim
Önümüzdeki sezonun kadrosunu şimdiden hazırladı: Onu mutlaka istiyorum Spor
Önümüzdeki sezonun kadrosunu şimdiden hazırladı: Onu mutlaka istiyorum
UEFA’dan EURO 2020 için yeni karar Spor
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar
Christoph Daum’dan son dakika Fenerbahçe açıklaması Spor
Christoph Daum'dan son dakika Fenerbahçe açıklaması
Kulüpler Birliği’nden flaş açıklama: Play-off sistemine geçilebilir Spor
Kulüpler Birliği'nden flaş açıklama: Play-off sistemine geçilebilir

Son Dakika Spor Haberleri

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan hastanelere 12 maddelik korona genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi - Haber Kenan Sofuoğlu'dan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek - Spor Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, liglerin ertelenmesini değerlendirdi Açıklaması - Spor Emre Belözoğlu: Hem kulüp, hem de oyuncular olarak alınan kararlara saygı duyuyoruz - Spor Cenk Tosun: Virüsü hep birlikte yeneceğiz - Spor İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı - Spor Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi - Spor Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak - Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden 4 oyuncunun transferini istedi - Spor Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi - Spor Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber
Loading