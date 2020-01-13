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Trabzonspor, Uğurcan ve Abdülkadir'e toplam 43 milyon euro teklif geldiğini açıkladı

Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesinden Uğurcan Çakır'a 20, Abdülkadir Ömür'e ise 23 milyon euroluk teklif geldiğini açıkladı.

13.01.2020 19:13 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:17

Kulübü, Yusuf Yazıcı'nın 17 milyon euroya Fransız ekibi Lille'e satılmasının ardından 2 oyuncusuna toplam 43 milyon euro teklif yapıldığını açıkladı.

İşte o açıklama:

"Yetiştirdiğimiz 6 oyuncunun bugünkü piyasa değeri 70 milyon Euro'ya ulaşmıştır. Kamuoyunda büyük ses getiren Yusuf Yazıcı'nın 17 milyon Euro'ya satışının yanı sıra, oyuncularımızdan Uğurcan Çakır'a 20 milyon Euro, Abdülkadir Ömür'e ise 23 milyon Euro'luk transfer teklifleri gelirken, Hüseyin Türkmen 4 milyon Euro, Abdulkadir Parmak 4 milyon Euro ve Serkan Asan ise 1.5 milyon Euro'luk değere ulaşmıştır. Takımımızın kadro değeri gelen transfer tekliflerine göre yaklaşık 100 milyon Euro'ya çıkarken, Transfermarkt verilerine göre ise 60 milyon Euro'dur! Diğer bir deyişle mevcut kadronun yıllık maaşının minimum 3 katı değere ulaşan futbolcu kadrosuna sahibiz."

Trabzonspor, Uğurcan ve Abdülkadir'e toplam 43 milyon euro teklif geldiğini açıkladı

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Spor


HABER YORUMLARI (9)
PERİ:Bence sarmalı eğer doğru ise beklemeden satsınlar
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HAKAN:Bu sene şampiyon başakşehirdir demedi demeyin
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KURU FASULYE:Zorunuzamı gidiyor bilmiyorum ama KISKANMAYIN BE ALLAH AŞKINA 3 büyüklerin yapamadığını trabzonspor yaptı adam alt yağı al sat parayla oynayacak zamanla bu kin bu öfke ve kıskançlık feneri galatasarayı beşiktaşı daha çok zora ve borca sokar bilin istedik. HELAL OLSUN TRABZON ANANIN AK SÜTÜ GİBİ HELAL SANA ŞAMPİYONLUK
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YURDUM İNSANI:Hemen de inanmayın. Yalan olma ihtimali çok yüksek. Dizinden operasyon geçiren birisine eski sağlığına kavuşmadan o kadar parayı kimse vermez. Çünkü eskisi gibi düzen tutmayabilir
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...:TS''DE YALANCI BİR KULÜP. BAŞKANLARI KENDİNİ BİR DEHA ZANNEDİYOR İNÖNÜ''DE FAZLA MI TİNERE MARUZ KALDINIZ? ANLAMADIM GİTTİ. . .
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İMAMOĞLU:4 tane atınca mı :)
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BOŞAT:Trabzon bu fırsatları iyi değerlendirmeli
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MEMLEKETİM:Ver gitsin.
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SCOUT:Sat sat sat
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