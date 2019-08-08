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Trabzonspor umutlarını evine taşıdı

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı.

08.08.2019 21:12 Trabzonspor umutlarını evine taşıdı
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Sparta Prag ile karşılaştı. Çekya ekibinin 16. dakikada Costa Nhamoinesu ve 68. dakikada Guelor Kanga'dan bulduğu gollerle 2-0 öne geçtiği maçta bordo mavili ekip 83'te Caleb Ekuban ve 89'da Alexander Sörloth'tan bulduğu gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Rövanş maçı 15 Ağustos Perşembe günü Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. - İSTANBUL

Trabzonspor, Sparta Prag, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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