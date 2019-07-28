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Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

- Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandıİSTANBUL - Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü Haliç'te yapılan meşale etkinliği ile kutlandı.

28.07.2019 22:20
Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı
- Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı
İSTANBUL - Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü Haliç'te yapılan meşale etkinliği ile kutlandı.
Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü Haliç'te gerçekleşen meşale organizasyonu ile kutlandı. Sütlüce'de yapılan kutlamalara Başkan Ahmet Ağaoğlu ve çok sayıda Trabzonspor taraftarı katılım gösterdi. Konser ve horon gösterileri ile gün boyu süren kutlamalarda Ağaoğlu, tekne ile Haliç'e açılarak taraftarlarla birlikte meşale yaktı.

Trabzonspor, Haliç, Spor

Kaynak: İHA

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