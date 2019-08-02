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Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Trabzonspor Kulübünün 52. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Medical Park Stadı yanında, "Trabzonspor için 1 meşalede sen yak" etkinliği düzenlendi.

02.08.2019 23:30 Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı
Trabzonspor Kulübünün 52. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Medical Park Stadı yanında, "Trabzonspor için 1 meşalede sen yak" etkinliği düzenlendi.
Medical Park Stadı'nın kuzey tarafında yer alan sahil kısmında binlerce bordo-mavili taraftar, bir araya geldi.
Etkinlikte taraftarlar, tezahüratlar yaparak ellerindeki meşaleleri yaktı.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Sağıroğlu, Yusuf Hayırlıoğlu, Yalçın Orhan, Özer Bayraktar, Lokman Sadıklar, Zafer Göktaş ve Dursun Ali Sakarya da ellerindeki meşaleleri yakarak taraftarlara destek verdi.
Taraftarlar etkinlikte Trabzonspor marşları ve tezahüratlar eşliğinde takımlarının 52. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Trabzonspor, Spor

Kaynak: AA

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