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Trabzonspor'un Antalya kampı

Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

06.01.2020 20:52 | Son Güncelleme: 06.01.2020 20:52 Trabzonspor'un Antalya kampı
, ikinci yarı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Bordo-mavili takım, 'nın Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam etti.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu çalışmasıyla başladı.
İdman, istasyon ve pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, yarı sahada ve dar alanda yaptıkları çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Yoğun yağış altında gerçekleştirilen idmanı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da takip etti.
İngiltere Championship ekibi Stoke City'den sezon sonuna kadar kiralanan Badou Ndiaye de antrenmanda yer aldı. Yusuf Sarı takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi. Kaleci Uğurcan Çakır salonda çalıştı. İzinli Donis Avdijaj ile tedavileri süren Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz ise antrenmana katılmadı.
Trabzonspor, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Trabzonspor, Antalya, Belek, Spor

Kaynak: AA

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