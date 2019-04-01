Trabzonspor'un Antalyaspor Maçı Biletleri Satışa Çıktı

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
5 Nisan Cuma günü saat 20.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.
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