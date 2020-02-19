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Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'a 3 Premier Lig ekibi talip

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. Uzun süredir Liverpool'un takip ettiği 23 yaşındaki kaleciyi Tottenham, Sevilla ve Everton'ın yetkilileri de maçlara gelip canlı olarak izliyor.

19.02.2020 23:27 | Son Güncelleme: 19.02.2020 23:30

Yusuf Yazıcı'nın ardından kadrosunda Avrupa'ya gitme ihtimali en yüksek oyuncu olan Uğurcan Çakır, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmeyi başardı. 'un devre arasında çok istediği 23 yaşındaki file bekçisi ile özellikle Premier Lig ekipleri yakından ilgileniyor. İki köklü İngiliz kulübü ve Everton, düzenli olarak scout (izleme) ekiplerini Trabzonspor'un maçlarına gönderiyor.

SEVİLLA DA UĞURCAN'I RADARINA ALDI

Son olarak Sivasspor mücadelesindeki Uğurcan'ı mercek altına alan Ada kulüplerinin yetkilileri, cumartesi günkü Beşiktaş maçında da Vodafone Park'ta olacaklar. Öte yandan İspanya'nın güçlü takımlarından Sevilla da Uğurcan'ı radarına aldı.

20-30 MİLYON EURO

1.91 boyundaki milli file bekçisi için yaz döneminde Trabzonspor'a astronomik bir teklifin gelmesine kesin gözle bakılıyor. Yönetimin kafasındaki rakam ise en az 25-30 milyon Euro.

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'a 3 Premier Lig ekibi talip

Trabzonspor, Tottenham, Liverpool, Spor


HABER YORUMLARI (7)
KADIKÖYLÜNEJAT:ünal karaman onuru gönderib bunu kaleye koyunca bu adam ne sacmalıyor demiştim. helal olsu ugurcan yiğidi öldür hakkını ver demiş büyüklerimiz.
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İRLANDALI:Bir İngiliz bir İngiliz’e demiş ki: vat
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ADINIZI YAZIN:Sevilla ne zamandan beri Premier League takımı? Yaptığın işe saygılı olmak dikkatli olmayı da gerektirir.
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YA DA BİR MOLA MI VERSEK:Nerenle okudun haberi kıro
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ABC:bencede ıyı kalecı
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VURALCAN KARDEŞLER BÖREK SALONU:Cimbomluyum. TS Uğurcanı rahat 35-40 m Euro’ya satar. Hem de en az.
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LEFENTİ GÖREN OLDU MU:Dürüst olmak gerekirse doğru düzgün sadece ts-fb maçında izledim ve hayran kaldım. Gerçekten çok klas bir kaleci. Öyle tesadüf bir performans değildi. Öyle bir performans tesadüfen gösterilmez. Yetenek ve azim. Bence büyük kaleci olacak bu çocuk.
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