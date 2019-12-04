Haberler » Spor » Trabzonspor'un Basel ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı - Spor

Trabzonspor'un Basel ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre temsilcisi Basel ile 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın misafir tribün biletleri satışa çıktı.

04.12.2019 21:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:36Trabzonspor'un Basel ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı
'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre temsilcisi ile 12 Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın misafir tribün biletleri satışa çıktı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Basel maçı misafir tribün biletlerinin e-bilet.trabzonspor.org.tr adresi üzerinden 165 liradan satışa sunulduğu belirtildi.
Taraftarların dikkat etmesi gereken hususlara da işaret edilen açıklamada, sınırlı sayıda olan biletlerin satışının ?9 Aralık Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edeceği kaydedildi.

Trabzonspor, Aralık, Basel, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

22:10 THY, Challenge Kupası'nda adını son 16 takım arasına yazdırdı - Spor
22:07 Ünal Karaman: Avantaj elde ettik - Spor
21:59 FIBA Şampiyonlar Ligi: Türk Telekom: 75 - Strasbourg IG: 83 - Spor
21:58 Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada gümüş madalya aldı,... - Spor
21:48 Hentbol: Toplu sonuç - Spor
21:31 Emin Bayram, ilk Galatasaray maçına Tuzlaspor karşısında çıktı! - Spor
21:06 Fatih Terim'den kupa rotasyonu - Spor
20:38 Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti - Spor
19:53 Kolombiyalılar duyurdu: Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor - Spor
19:18 Fenerbahçe, Mario Mandzukic'i transfer etmek istiyor! - Spor
22:06 Adı Babacan'ın partisiyle anılan Mehmet Şimşek, Doha'da Nusret'le çektirdiği fotoğrafı paylaştı - Haberler
21:29 Buckingham Sarayı'ndaki geceye damga vuran kare! II. Elizabeth, Trump'ın karşısında surat astı - Haberler
20:16 Meclis'te gerginlik! Sezgin Tanrıkulu'nun "Git" sözünü yanlış anlayan MHP'liler kürsüye yürüdü - Haberler
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
4.12.2019 22:13:27