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Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup ile anlaştığı iddiası gündem yarattı

Trabzon yerel medyasında yer alan habere göre, Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Oğuzhan Özyakup'un transferini devre arasında bitirecek. Bordo-mavili yönetimden önemli bir isim "Ligin ikinci yarısında bizimle birlikte olacak" diyerek transferi duyurdu.

25.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:34

'nü 3-0 yenerek şampiyonluk iddiasını iyice güçlendiren , bir yandan da ocak ayında takıma yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-Mavili kurmaylar, teknik heyetin isteği doğrultusunda savunmanın soluna, orta sahaya ve kanatlara transfer yapma kararı aldı. İzleme Komitesi'nin tavsiye ettiği isimlerin yanı sıra, takımı yukarıya taşıyacak yıldızlar da gündemde.

OĞUZHAN'DAN TRABZONSPOR YÖNETİMİNE: SİZE GELMEK İSTİYORUM

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre bu isimlerden biri de 'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup. Beşiktaş'ta sıkıntılı günler geçiren ve İstanbul'dan ayrılmak isteyen Oğuzhan, Trabzonspor yönetimine, 'Size gelmek istiyorum' diye haber göndermişti. Önceki gün Eryaman Stadı'nda oynanan Ankaragücü-Trabzonspor maçında da gündem yine Oğuzhan'dı.

5 DAKİKA SAHADA KALDI

Bordo mavili yönetimin önemli bir isminden bomba açıklama geldi: "Oğuzhan Özyakup ile anlaştık. Beşiktaş sorun çıkarmazsa, ligin ikinci yarısında bizimle birlikte olacak. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, iyi bir Trabzonlu. Oğuzhan bize gelmek istiyor. Başkan Çebi'nin de bu sese kulak vereceğine inanıyoruz."

27 yaşında futbolcu orta sahanın her bölgesinde görev yapıyor. Konyaspor maçında son 5 dakika oynayan Oğuzhan bu maça kadar toplam 11 maçta 541 dakika süre aldı.

Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup ile anlaştığı iddiası gündem yarattı

Oğuzhan Özyakup, Trabzonspor, Ankaragücü, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (6)
M.ÇEK:Biz Trabzon''u severiz. Size yazık olur. Bir numarası varsa Beşiktaş''ta oynamıyor göstermiyorsa sporcu kişiliğinden şüphe ederim. Sizde de aynısını yapabilir o zaman.
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FENERBAHCELİİİİİİ:Ts oguzhan ozyakubu transfer yaparsa hayatinin hatasini yapar duz bir futbolcu ts nin alt yapisinda bundan Daha iyileri var yazik olur vereceyiniz parasina ts nin yaraticiligi olmayan futbolcu bedavaya geliyorsa sezon Sonuna kadar denemeye deyer ts nin kadrosuna girebileceyini sanmiyorum unal karaman ts nin oyun sanplonuyla oynar ise hayatinin hatasini oturmus ts nin oyun kurgusunu bozmus olur oda sahaya kotu olarak yansir
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VEZIRR:ALIN USTE PARADA VERIRIZ YILLARDIR YETISECEK DEDILER ADAMIN EMEKLILIGI GELDI HALA YETISCEK. .
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TAKAS PARA:O ZAMAN BOMBAYI BEN PATLATIYORUM BAŞAKŞEHİRE GİDECEK VİSCA GELECEK ÜSTE PARA VERECEĞİZ BOŞ HABER YAPMAYIN !!!!
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KARTAL:verin sosayı alın oğuzhanı
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SAÇMA:çöp gidiyor gerisini ytrabzon düşünsün
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